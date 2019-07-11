СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-11T10:16:55+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону запланированы отключения света. Фото: ГОПАЛО Ольга

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону запланированы отключения света

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Отключение света 12 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Энергетики рассказали о плановых отключениях, которые запланированы в ближайшую пятницу. Речь идет о нескольких десятках домов, расположенных в разных районах донской столицы. Не будут работать электроприборы в дневное время. Цель отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 12 июля

С 09:00 до 16:00:

ул. Змиевский проезд 18

ул. Шаумяна 46-48

С 09:00 до 15:00:

пер. Полесский 1-87, 2-64; Второй переулок 87-135, 74-136; ул. Дранко 1-15, 2-14; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 13-29; пер. Хабаровский 51-97, 30-76; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 40-46; ул. Белгородская 37-43

С 09:00 до 17:00:

ул. Абаканская 1-55, 2-24; ул. Камская 1-37, 2-26; ул. Щербакова 95-105; ул. Волжская 21-29, 28-38

С 12:00 до 14:00:

- ул. Вавилова 64, 67В

- пер. Семашко 48, 50; пер. Газетный 51, 59.

ИСТОЧНИК KP.RU