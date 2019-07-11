«Первый шаг»: В ЮФУ наградили победителей Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-11T11:02:40+03:00

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На днях в ЮФУ чествовали победителей Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг». Его цель - выявление и поощрение творческих коллективов и их отдельных представителей, являющихся авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость.

Принять участие в конкурсе могли студенты, аспиранты, магистранты технических специальностей российских вузов, ведущих научно-практическую деятельность в рамках своих квалификационных работ или тематических направлений внутривузовских сообществ.

В итоге, победителями в номинации «Специальный приз» и номинации «Специальный приз ТУСУРа» стали Анастасия Ваганова и Рагим Ибадов, представившие работу под названием «Модифицированный метод реконструкции изображений на основе поиска подобных областей».

Фото: ЮФУ

Дипломы им вручали врио ректора ЮФУ Инна Шевченко и директор ГТРК «Дон ТР» Вячеслав Ковалев. Он рассказал, что Южный федеральный университет предоставил наибольшее количество работ, а участники проявили особую активность.

- Для университета это был очень важный конкурс, поскольку наш университет большой и междисциплинарный, - отметила Инна Шевченко. - С одной стороны, наши представления о журналистике в этом профессиональном сегменте были связаны с филологами, журналистами и редакторами. Впервые наше внимание так пристально было обращено к журналисткой деятельности как к месту профессионального приложения современных инженеров. Проект ЮФУ – важный проект, который соединил возможности современных гуманитарных и общественных наук, социологии и инженерных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU