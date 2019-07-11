ВТБ запускает «онлайн-инкассаторов» для удобства своих клиентов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-11T11:06:02+03:00

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Банк ВТБ запускает новый вид устройств самообслуживания с онлайн-инкассацией для моментального внесения выручки. По сути, это будут специализированные автоматизированные депозитные машины, позволяющие сотрудникам компаний самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное для их время, находясь прямо на рабочем месте. Благодаря этому значительно снижаются риски, связанные с недостачей или хищением денежных средств – после внесения наличных в устройство ответственность за их сохранность переходит к банку.

- В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на активное продвижение цифровых продуктов, - рассказал член правления банка Валерий Чулков. - С помощью нового оборудования мы предложим нашим клиентам улучшенный сервис, который значительно сэкономит их затраты, а также упростит процесс подготовки выручки.

Так, с помощью нового сервиса средства в режиме онлайн зачисляются моментально на расчетный счет компании. Деньги сразу становятся доступны клиенту, благодаря чему увеличивается и скорость оборота наличных. Кроме того, там же выполняется автопересчет и проверяется подлинность банкнот. Таким образом, клиенты ВТБ смогут еще и значительно сократить свои расходы на услуги инкассации и оптимизировать этот процесс.

К слову, данный вид устройств наиболее актуален для крупных ретейлеров. Плюс аппараты будут устанавливаться непосредственно на территории компании-клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU