Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Красносулинском районе возьмут под общественный контроль

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-11T14:34:23+03:00

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В Красносулинском районе появится специальная инициативная группа с участием местных жителей и активистов, которая займется общественным контролем создания мусороперерабатывающего комплекса.

Об этом заявил министр ЖКХ региона Андрей Майер, посетивший накануне, 10 июля, место строительства будущего предприятия: оно расположится вблизи парка птиц «Малинки» и пос. Аютинского, административно входящим в состав города Шахты. Соответственно, этим предстоящим соседством недовольны и местные жители, и владельцы парка — свои претензии они и озвучили главе жилищно-коммунального ведомства во время его рабочей поездки.

Главное, что беспокоит и тех, и других, — будут ли выбросы от завода в почву (соответственно, в воду) и атмосферу.

- Понятно, что близость мусороперерабатывающего объекта смущает местных жителей, и это понятная реакция: они не знают, чего ожидать от такого соседства, - отметил Майер. - Разъяснительная часть — на очень слабом уровне. Поэтому региональному оператору необходимо усилить информационную работу с населением, довести до граждан всю объективную информацию о комплексе и технологиях, которые будут применяться на самом объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU