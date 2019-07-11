2019-07-11T17:55:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону создан общественный совет по транспорту

В него вошли представители перевозчиков и пассажиров
Илья БОГОМОЛОВ
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При Департаменте транспорта Ростова создан общественный совет.При Департаменте транспорта Ростова создан общественный совет.Фото: Яндекс.Карты
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В Ростове завершено формирование Общественного консультативного совета при Департаменте транспорта города. Об этом сообщает мэрия донской столицы. Чиновники отмечают, что совет был создан для учета потребностей и интересов ростовчан при организации транспортного обслуживания. В его состав вошли представители различных социальных групп населения: пассажиров, работников транспорта, ученых, льготников, гражданских активистов, а также представители некоторых СМИ.

- Все кандидаты приглашены на первое заседание, а их предложения будут рассмотрены при утверждении плана работы на текущий год. Совет открыт для сотрудничества с каждым жителем города, - заверили в мэрии.

Напомним, о создании этого органа еще несколько месяцев назад говорил начальник Департамента транспорта Христофор Ермашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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