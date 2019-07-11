2019-07-11T20:03:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону вынесли приговор адвокату, который вымогал у подзащитного четверть миллиона рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор адвокату, который попался на мошенничестве. Согласно официальной версии, защитник вымогал деньги у человека, интересы которого он взялся представлять.

- Оперативниками установлено, что в ходе оказания адвокатских услуг он умышленно ввел в заблуждение своего подзащитного, - пояснили в федеральной службе безопасности. - Адвокат намеревался получить 250 тысяч рублей за якобы создание условий по переквалификации следственными органами уголовного дела.

Ворошиловский районный суд признал адвоката виновным, но колонии защитник избежал. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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