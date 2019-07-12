2019-07-12T09:18:46+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону потушили пожар на предприятии резиновой продукции

Инспекторы выясняют причину возгорания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Архив "КП".Архив "КП".
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В пятницу, 12 июля, в Ростове-на-Дону потушили возгорание на предприятии резиновой продукции.

- Сообщение о возгорании на улице Совхозная поступило в 06:52, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В 7:24 огонь удалось потушить, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Во время ЧП никто не пострадал, на месте работают пожарные дознаватели, которые выясняют причину происшествия. Как поясняют в региональной службе спасения, в тушении участвовали 28 человек, которые задействовали семь единиц техники.

Напомним, в Таганроге горело заброшенное здание бывшего хлебзавода. Пожар тушили около двух часов, примерная площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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