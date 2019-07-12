Губернатор Василий Голубев отправил в отставку своего зама Михаила Тихонова

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-12T09:57:53+03:00

В этой должности экс-министр промышленности региона успел поработать чуть больше полугода

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Глава донского региона принял очередное кадровое решение: в отставку отправлен заместитель губернатора Михаил Тихонов, курировавший вопросы промышленности, энергетики и транспорта.

- Указ об освобождении был подписан накануне, 11 июля, - уточнили «КП» в пресс-службе Василия Голубева. - Тихонов покинул пост по собственному желанию.

На своем посту 47-летний уроженец Алма-Аты Михаил Тихонов проработал чуть больше полугода — с ноября 2018-го: на эту должность его назначили после четырех лет руководства областным Минпромэнерго.

До этого он, выпускник РГУ и Ростовской государственной экономической академии, трудился продолжительное время в финансово-промышленной группе «Донинвест», затем на руководящих должностях в ТагАЗе и Ростовском заводе Гражданской авиации №412.

Ранее, напомним, "КП" сообщала о том, что на место уволившегося зама по экономике Юрия Молодченко губернатор Василий Голубев принял на работу профессионального дипломата, экс-генконсула России в Японии Алексея Изотова.

ИСТОЧНИК KP.RU