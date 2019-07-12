Ипотека под 5% становится реальностью

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-12T10:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Рынок ипотечного кредитования в Ростовской области с начала года преподнес немало приятных сюрпризов. Об этом мы поговорили с управляющим банка ВТБ в Ростовской области Юрием Авдеевым.

- Каковы итоги первых пяти месяцев работы?

За 5 месяцев 2019 года ВТБ в Ростовской области выдал 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4 млрд рублей, что на 18% больше по объему продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порядка 40% жилищных кредитов на квартиры в строящихся домах региона приходится на наш банк.

- Какие ипотечные программы актуальны?

- Еще в прошлом году мы отмечали высокий спрос на программу «Больше метров – ниже ставка». Она позволяет взять ипотеку на квартиры площадью более 65 квадратных метров по сниженной ставке. Теперь ВТБ расширил ее условия и предлагает специальную ставку 9,7% для квартир площадью более 100 квадратных метров. Программа уже находит отклик у больших семей и клиентов, выбирающих жилье премиум-класса.

Работники сферы образования, здравоохранения, силовых структур, органов федерального и муниципального управления могут обратить внимание на специальные условия по программе «Люди дела». В рамках нее им доступна ставка от 10,2%.

И, конечно, ипотека с господдержкой. Банк ВТБ предлагает жилищные кредиты под 5% годовых для семей, у которых второй либо последующий ребенок был рожден после 1 января 2018 года. Причем ставка фиксируется на весь срок действия кредита, а клиенты, оформившие ранее ипотеку в сторонних банках, могут рефинансировать ее под те же 5%. Это стимул для развития рынка недвижимости и подспорье для семей.

- C 1 июля все строительные компании перешли на эскроу-счета. На ваш взгляд, как это повлияет на рынок?

- Согласно новому законодательству средства дольщиков будут поступать на специальные счета эксроу. Застройщик получит деньги только после того, как дом будет сдан. Ответственность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся. Основная цель - защита людей от недобросовестных участников рынка. Нет причин опасаться, что процедура сильно усложнится: эскроу-счета открываются бесплатно за нескольких минут в присутствии клиента, для этого нужен только договор долевого участия и паспорт. А уже скоро можно будет открывать эскроу-счета, не посещая офис банка.

Механизм позволяет существенно снижать ценовые параметры – чем больше средств на этих счетах, тем ниже ставка для застройщика. Поэтому строительные проекты станут привлекательнее и надежнее для дольщиков.

- С каждым годом оформить ипотеку становится все удобнее и быстрее за счет внедрения современных технологий. А как банк ВТБ развивается в этом направлении?

- Мы продолжаем совершенствовать цифровые решения для оформления и обслуживания ипотеки. Переход в дистанционные каналы – текущий вектор развития этого продукта. Именно поэтому мы приветствуем все инициативы по его цифровизации и сами активно движемся в этом направлении.

ВТБ уже перешел на онлайн-заказ оценки квартиры. Заемщику не требуется посещать отделение банка и услугу можно оформить в интернете.

В ближайшее время на сайте банка будет доступен личный кабинет клиента, который позволит подать заявку, прикрепить документы, получить предварительное одобрение по кредиту.

В рамках электронной регистрации сделки, которую прорабатывает банк, сокращается срок оформления документов в Росреестре до двух-трех рабочих дней.

Кроме того, в июне ВТБ и ЦИАН запустили дистанционную подачу заявок на ипотечные кредиты для пользователей сервиса «ЦИАН.Ипотека». Новый сервис позволяет направить единую анкету в несколько банков и выбрать лучшее предложение в режиме онлайн. Для этого нужно заполнить свои данные на сайте www.cian.ru. Процесс займет не более десяти минут.

Также мы запустили пилотный проект с использованием технологии virtual reality (VR- ипотека) для подбора объекта при ипотечном кредитовании. С помощью нее клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте, инфраструктуру жилого комплекса и планировку. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования. Сейчас сервис актуален для объектов в Москве, далее планируется тиражировать его в другие регионы присутствия ВТБ.

В дальнейших планах – создавать собственную жилищную экосистему. Нам важно, чтобы клиенты присутствовали в цифровом пространстве банка и обращались к нам, когда у них возникают дополнительные потребности. Проект будет предполагать полностью цифровой, персонализированный и интегрированный процесс покупки, подготовки объекта к аренде, поиск недвижимости с услугами риелтора, цифровой сбор документов для сделки, цифровую оценку объекта и дополнительные услуги, которые всегда сопутствуют переезду.

ИСТОЧНИК KP.RU