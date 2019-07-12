«Мечтаю о тебе»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала сногшибательное фото на пляже

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-12T12:55:34+03:00

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Пятницу с нетерпением ждут не только офисный планктон, но и знаменитости. Так, на своей странице в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова - девушка родом из Ростовской области, показала подписчикам, как проходит последний день рабочей недели у нее. Многим - даже не снилось. В эти минуты, судя по фото, красотка нежится на одном из заграничных курортов - на острове Маврикий. На фото модель сидит на шезлонге на фоне водоема в ярком наряде.

- Желаю каждому, чтобы это лето принесло шоколадный загар, вкусные коктейли, прогулки по морю и самые теплые воспоминания, - подписала снимок Татьяна. - Не упускаем ни единого мгновения. Чаще мечтаем, ведь мечты сбываются. С пятницей!

kottova Желаю каждому, чтобы это лето принесло шоколадный загар, вкусные коктейли, прогулки по морю и самые теплые воспоминания

Буквально всего за несколько минут фото Татьяны набрало тысячи лайков. В числе комментариев такие, как «Красотка» и «Чудесная девушка». А один из поклонников поющей блондинки - после победы в конкурсе красоты, девушка запела в группе «ВИА Гра», а потом стала выступать сольно, пошел в ва-банк.

- Мечтаю о тебе! - признался он.

ИСТОЧНИК KP.RU