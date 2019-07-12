2019-07-12T13:18:34+03:00
Общество

«Ох, уже эти ноги! Вика, вы огонь!»: Поклонники спрашивают у Виктории Лопыревой, как можно быть такой прекрасной

Фанаты называют ее «русской Памелой Андерсон» [фото, видео]
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты называют ростовчанку «русской Памелой Андерсон»Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой, фото @mareta_photographyФанаты называют ростовчанку «русской Памелой Андерсон»Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой, фото @mareta_photography
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Виктория Лопырева продолжает покорять сердца своих фанатов. Число подписчиков в Инстаграм одной из самых сексуальных блондинок России уже перевалило за 3,5 миллиона. Но с каждым днем многомиллионная армия прирастает новыми поклонниками красоты модели из Ростова-на- Дону.

На этот раз поводом для восхищения стало фото, которое она опубликовала на своей странице. Судя по геолокации, Виктория сейчас находится в Испании, а потому фото - на местном пляже. На нем она позирует возле уличного бара в ультракоротких шортиках и обтягивающем топе, который выгодно подчеркивает аппетитные формы красавицы.

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37059 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В итоге, комментарии-комплименты стали сыпаться на модель как из рога изобилия.

- Ох, уже эти ноги! Вика, вы огонь! - написал один из подписчиков.

- Как можно быть такой красивой? - задался вопросом другой.

- Ты такая сексуальная, я тобой восхищаюсь - это уже комментарий от девушки.

lopyrevavikalopyrevavika
Coming soon... by @mareta_photography
21188 отметок «Нравится»218 комментариевInstagram

Были и такие: «Красотка наша», «Какие красивые ноги», «Шикарная» и «Просто бомба». А еще фанаты называют Викторию «русской Памелой Андерсон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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