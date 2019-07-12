2019-07-12T13:33:46+03:00
Общество

«Ангельская красота»: «Мисс Россия» Алину Санько засняли в кафе в откровенном платье

Поклонники в восторге от красоты и элегантности самой красивой девушки страны
ГОШЕВ Игорь
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Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
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Похоже страна, наконец, признала свою королеву красоты. Каждое новое фото «Мисс Россия» этого года Алины Санько сопровождается эпистолярными аплодисментами. Вот и на этот раз в своем Инстаграм девушка-студентка опубликовала фото из кафе. На нем она сидит в белоснежном платье, которое подчеркивает стать и красоту уроженки Азова Ростовской области.

- Красивым кажется все, на что смотришь с любовью, - привела слова немецкого поэта Кристиана Моргенштерна Алина под фото.

ms.alinasankoms.alinasanko
Красивым кажется все, на что смотришь с любовью.
5962 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие согласились с этим высказыванием.

- Когда любишь можно видеть прекрасное в обычном, - поддержал ее один из подписчиков.

- Вот-вот, Алина. Как раз в точку сказала! Потому, что на такую красавицу, как «Мисс Россия» просто так не посмотришь. А только как раз с ней... с любовью. Потому, что Алина действительно красивая! - рассыпался в комплиментах другой.

Были и такие сообщения: «Очень красотка», «Прекрасное фото», «Ангельская красота», «Красота и элегантность» и «Можно смотреть бесконечно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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