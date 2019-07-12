2019-07-12T14:31:48+03:00
Происшествия

В Волгодонске задержали троих мужчин, которые похитили Hyundai Creta

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемых.Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемых.
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В Волгодонске сотрудники полиции задержали сразу троих подозреваемых в угоне машины.

- В отдел полиции обратилась женщина, которая пояснила, что припарковала свой автомобиль Hyundai Creta напротив дома и ушла, а когда вернулась, машины уже не было, - пояснили стражи порядка.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя, 32-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление и 39-летнего местного жителя.

Как оказалось, злоумышленники, проходя мимо автомобиля с работающим двигателем (хозяйка оставила ключ в замке зажигания), проникли в него и скрылись. Полицейские уже вернули «железного коня» законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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