2019-07-12T18:02:08+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону обещал знакомому бизнесмену помощь в избежании судимости «всего» за 18 млн рублей

Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: СУ СК России по РО
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Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Ростова-на-Дону, которого обвиняют в покушении на мошенничество.

- Весной прошлого года обвиняемый предложил своему знакомому предпринимателю решить вопрос о не привлечении его к уголовной ответственности, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Взамен тот попросил «всего» 18 миллионов рублей. Эти деньги он якобы передаст сотрудникам полиции, чтобы замять уголовное дело. Бизнесмен согласился, а сам написал заявление в федеральную службу безопасности. Ушлого дельца взяли с поличным. В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью, что дает ему возможность рассчитывать на более мягкий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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