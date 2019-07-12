2019-07-12T18:18:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону троллейбус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

На месте работают автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На месте работают автоинспекторыНа месте работают автоинспекторыФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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В пятницу, 12 июля, в Ростове-на-Дону произошла авария со смертельным исходом. В районе дома № 6 по проспекту Сельмаш водитель троллейбуса (маршрут №1) допустил наезд на пенсионера-пешехода (1939 года рождения), который переходил проезжую часть по зебре.

- В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте, - рассказали в областной автоинспекции. - Проводится проверка.

Напомним, ранее стражи порядка сообщили о самых аварийных улицах города. На первую строчку "черного рейтинга" неожиданно вырвалась Таганрогская, где, похоже, пора устанавливать разделительную полосу, не позволяющую водителям выскакивать на встречную полосу. Всего в Ростове-на-Дону насчитали в общей сложности 46 мест, где чаще всего происходят аварии, в их числе Нагибина, Комарова, Волкова, Космонавтов, Шолохова, площадь Советской Конституции и другие оживленные проспекты и улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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