В Ростовской области начальник уголовного розыска оформил 62 гектара земли на сына, не заплатив деньги продавцу

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-12T18:50:02+03:00

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Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Егорлыкскому району. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов мошенничества.

- В конце 2016 года обвиняемый, злоупотребляя доверием, оформил право собственности на земельный участок площадью 62 га на своего сына, не заплатив денежные средства продавцу, - рассказали в СУ СК России по РО.

А весной прошлого года полицейский заявил родственникам двух подозреваемых о том, что поможет последним избежать уголовной ответственности, но не просто так, а за 250 тысяч рублей. Но, как оказалось, он ничего делать и не собирался, а «похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению».

ИСТОЧНИК KP.RU