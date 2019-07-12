На рынке Ростова-на-Дону пенсионер украл сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-12T19:11:35+03:00

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Сотрудники полиции Ленинского района задержали пенсионера, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, он забрал чужую сумку с деньгами.

- Поступил звонок от владельца торгового помещения одного из рынков города с заявлением о краже, - пояснили в правоохранительных органах. - Сотрудники уголовного розыска проверили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 63-летний ростовчанин, ранее судимый за аналогичное преступление.

Как оказалось, мужчина проходил мимо торгового павильона и обратил внимание на сумку, которая лежала без присмотра. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, он забрал ридикюль с деньгами. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU