В Ростове-на-Дону за выброшенный не по правилам строительный мусор могут оштрафовать на 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-13T11:32:54+03:00

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В Ростове-на-Дону чиновники вышли на улицы города, чтобы запротоколировать факт нарушений Правил благоустройства. Речь идет о том, что неизвестные выбросили прямо во двор одного из многоквартирных домов донской столицы строительный мусор, в том числе оконные рамы. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на улице 29-линия.

В итоге, сотрудники администрации выяснили, кому принадлежал мусор и составили отношении хозяина протокол об административном правонарушении. Тот сразу вник что к чему и быстро освободил двор от хлама.

В свою очередь, в мэрии ростовчанам напомнили, что согласно Областному закону «Об административных правонарушениях» за такие деяния предусмотрен административный штраф: от 300 до трех тысяч рублей для физических, от восьми до 30 тысяч рублей на должностных и от 25 до 70 тысяч для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU