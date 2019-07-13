В Ростове-на-Дону за выброшенный не по правилам строительный мусор могут оштрафовать на 70 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону чиновники вышли на улицы города, чтобы запротоколировать факт нарушений Правил благоустройства. Речь идет о том, что неизвестные выбросили прямо во двор одного из многоквартирных домов донской столицы строительный мусор, в том числе оконные рамы. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на улице 29-линия.
В итоге, сотрудники администрации выяснили, кому принадлежал мусор и составили отношении хозяина протокол об административном правонарушении. Тот сразу вник что к чему и быстро освободил двор от хлама.
В свою очередь, в мэрии ростовчанам напомнили, что согласно Областному закону «Об административных правонарушениях» за такие деяния предусмотрен административный штраф: от 300 до трех тысяч рублей для физических, от восьми до 30 тысяч рублей на должностных и от 25 до 70 тысяч для юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU