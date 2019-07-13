Черная кошка пробежала: В Ростове-на-Дону мастер по ремонту замков получил девять лет за убийство пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-13T11:11:25+03:00

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался мужчина, которого подозревали в убийстве. Известно, что ЧП произошло в одном из домов Северного жилого массива еще в июле прошлого года.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, мужчина пришел к одной из ростовчанок для того, чтобы отремонтировать дверной замок. Однако между ними неожиданно вспыхнула ссора. Тогда гость ударил хозяйку квартиры так, что она упала, после чего принялся ее душить. Когда несчастная уже перестала подавать признаки жизни, тот отнес ее тело в ближайшую лесопосадку к кафе на улице Орбитальная с символичным названием «Черная кошка». Там труп пенсионерки и обнаружили случайные прохожие.

В итоге, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Не исключено, когда решение суда вступить в законную силу, ближайшие несколько лет он проведет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU