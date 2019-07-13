В Ростовской области экс-декана вуза осудили за помощь в поступлении абитуриентки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-13T12:00:45+03:00

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказалась экс-декан одного из донских вузов, которую подозревали в получении взятки. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

По данным областной прокуратуры, дама пообещала одной из абитуриенток решить вопрос с ее поступлением в университет за 15 тысяч рублей. Когда профессора задержали с поличным, она лишилась своего рабочего места.

В надзорном ведомстве добавили, что в суде вина женщины была доказана. В итоге, суд приговорил ее к десятикратному размеру взятки, теперь подсудимая должна оплатить в казну государства 150 тысяч рублей. А чтобы впредь не повадно было, ей год запретили заниматься организационно-распорядительной деятельностью в образовательных учреждениях.

Однако приговор суда еще не вступил в законную силу. Его еще можно обжаловать. Но надо сказать, экс-декан еще легко отделалась: максимальное наказание, предусмотренное законодательством по этой статье, составляет до трех лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU