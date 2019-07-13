В Ростове-на-Дону сиделка присвоила украшения и деньги хозяйки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-13T12:24:36+03:00

После кражи она какое-то время еще поработала в доме

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась хозяйка одной из квартир, которая находится в Северном жилом массиве. Она рассказала стражам порядка, что стала жертвой преступления. По ее словам, из дома пропали ювелирные украшения и 65 тысяч рублей. Они были спрятаны в шкафу. Но в доме никого из посторонних не было, за исключением сиделки, да и та уже по сути является членом семьи.

Однако полицейские решили проверить женщину. Та долго отпираться не стала и призналась, что пока хозяев не было дома, проинспектировала шкафы и обнаружила то, что плохо лежит. Все это она частями вынесла в укромное место, продолжив работать у доверчивых работодателей.

В итоге, женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". Если ее признают виновной, а дело дойдет до суда, то ближайшие несколько лет она может провести в местах не столь отдаленных.

Пока же до суда злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU