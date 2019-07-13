2019-07-13T15:52:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали пенсионера и двух женщин, угнавших «девятку» в Краснодарском крае

Троицу доставили в отдел
Ольга ГОПАЛО
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Госавтоинспекторы решили пробить «девятку» по базе и обнаружили, что машина числилась в розыске. Фото: УГИБДД по РО.Госавтоинспекторы решили пробить «девятку» по базе и обнаружили, что машина числилась в розыске. Фото: УГИБДД по РО.
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В Ростове-на-Дону внимание госавтоинспектоов привлек автомобиль, который двигался по улице Портовой, что в Западном жилом массиве. За рулем отечественной легковушки находился 65-летний мужчина. Кроме того, в салоне были и две его спутницы 29 и 30 лет. Сотрудники ДПС решили пробить «девятку» по базе и обнаружили, что машина числилась в розыске. При более детальном изучении информации стало ясно, что троицу также ищут по подозрению в совершении кражи этого авто.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, преступление произошло в Щербиновском районе Краснодарского края. Пенсионера и женщин сразу же доставили в отдел. Позже автомобиль и подозреваемых передали коллегам в Краснодарский край, которые стали инициаторами поиска.

По факту произошедшего будет проводиться проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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