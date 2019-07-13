2019-07-13T18:16:10+03:00
Общество

«Хороша!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону примерила новый образ

Эпатажная блондинка гордится новым бюстом и с радостью его демонстрирует
ГОШЕВ Игорь
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Девушка шокировала всю страну и выиграла конкурс. Фото: Инстаграм героини публикации.Девушка шокировала всю страну и выиграла конкурс. Фото: Инстаграм героини публикации.
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Ростовчанка Мария Форт, как она себя называет, умеет удивлять. Вначале она шокировала львиную долю Интернет-пользователей тем, что не постеснялась попросить у сотрудников ДПС их рабочий жезл и прямо на фоне патрульной машины заглотнула его. Стражи порядка тогда, по вине эпатажной блондинки чуть не лишились работы, а сама красавица выиграла конкурс. Главным призом за победу в нем стала новая грудь, а точнее операция по ее увеличению.

Теперь девушка демонстрирует получившуюся достопримечательность на своем теле везде и всюду - на пляже, в маршрутке, в ванной. Но на этот раз Мария, похоже, решила сменить имидж. Достопримечательность все так же главный предмет гордости в новом фото, вот только обрамляет его теперь скромный образ пай-девочки: вместо купальника - белая футболка и очки.

masha_fort777masha_fort777
#красивыедевушки #девушкиростова #ростовчанки #машафорт
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Сама же модель назвала себя «принцессой». Пользователи оценили увиденное, оставив комплименты в духе «Хороша!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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