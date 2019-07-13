«Райское наслаждение»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова освежила поклонников снимком в бассейне

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-13T18:14:25+03:00

У красавицы, что ни снимок - шедевр. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова освежила своих поклонников с помощью очередного снимка, дав им пищу для размышлений. Красотка из Ростова-на-Дону опубликовала фото, сделанное в бассейне, под которым уже сотни лайков.

- А где вы планируете провести отпуск? - спросила у подписчиков роскошная блондинка. - Мы мечтаем полететь в Швейцарию. Воздух горный, водопады, вокруг все зеленое…

rasulova_valentina А где вы планируете провести отпуск?

Надо сказать, что подписчики у красавицы как на подбор, они сразу же включились в дискуссию. Вот только отдыхать в России никто из них не планирует.

- Мы на остров Парос вдвоем с мужем, потом с детьми остров Лефкада в Грецию, - написала одна.

- А у меня отпуск только зимой, и в отпуск мы всегда едем в Доминикану, - продолжила другая.

- На Бали летим на виллу отдыхать семьей, - сообщила третья.

- Вся жизнь как отпуск, - честно призналась еще одна подписчица.

А вот мужчины всегда готовы похвалить хозяйку странички за очередной будоражащий снимок.

- Не фото - райское наслаждение, - оставил один из них такой комментарий.

ИСТОЧНИК KP.RU