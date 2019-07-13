«Ну какая же грация»: Обворожительная Виктория Лопырева поделилась видео, сделанном на пляже в Испании

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-13T18:11:47+03:00

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Одна из самых сексапильных блондинок России Виктория Лопырева снова обрадовала поклонников. На этот раз модель опубликовала видео, на котором она танцует на фоне воды на одном из испанских курортов.

Его уже, к слову, посмотрели четверть миллиона раз. А комплиментов хватит на целую брошюру, посвященную обворожительной ростовчанке: «Как перестать это смотреть», «Боже! Красота в каждом движении», «Мисс Всея Вселенная», «Ну какая же грация», «Сногсшибательная».

lopyrevavika Coming soon... by @mareta_photography

Надо сказать, что звезда не только успевает воспитывать маленького сына, ездить по всему миру, участвовать в съемках и быть заботливой женой, но и отвечать на вопросы поклонников.

- Виктория, откройте секрет, как вы фотографируетесь лицом на солнышко? - спросила у нее одна из подписчиц. - У меня сразу слезы в глазах.

- Опыт, - честно ответила Лопырева.

ИСТОЧНИК KP.RU