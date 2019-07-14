2019-07-14T10:53:48+03:00
Общество

В Азовском районе во время пожара в квартире спасли людей

ЧП произошло в селе Кулешовка на улице Матросова
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ЧП произошло в селе Кулешовка на улице Матросова.ЧП произошло в селе Кулешовка на улице Матросова.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 3 июля, в Ростовской области произошел пожар. ЧП случилось в селе Кулешовка Азовского района. О возгорании в многоэтажном доме на улице Матросова около 16:47 сообщили очевидцы, позвонившие на пульт единой диспетчерской службы. Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП.

- Возгорание произошло в квартире на площади 15 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали девять человек огнеборцев и четыре спецмашины. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены люди. Пострадавших нет.

Известно, что спустя одиннадцать минут огонь удалось локализовать, еще через пять полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что важно соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависят не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста
«Ну какая же грация»: Обворожительная Виктория Лопырева поделилась видео, сделанном на пляже в Испании
«Райское наслаждение»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова освежила поклонников снимком в бассейне
«Хороша!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону примерила новый образ
В Ростове-на-Дону задержали пенсионера и двух женщин, угнавших «девятку» в Краснодарском крае
В Ростове-на-Дону сиделка присвоила украшения и деньги хозяйки
В Ростовской области экс-декана вуза осудили за помощь в поступлении абитуриентки
Черная кошка пробежала: В Ростове-на-Дону мастер по ремонту замков получил девять лет за убийство пенсионерки
В Ростове-на-Дону за выброшенный не по правилам строительный мусор могут оштрафовать на 70 тысяч рублей
«Малыш внезапно перестал дышать»: В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС спасли двухмесячного ребенка
В Ростовской области нашли 80-летнюю пенсионерку
На рынке Ростова-на-Дону пенсионер украл сумку с деньгами
В Ростовской области начальник уголовного розыска оформил 62 гектара земли на сына, не заплатив деньги продавцу
В Ростовской области пять человек попали в больницу, отравившись консервами и вяленой рыбой
В Ростове-на-Дону троллейбус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
Житель Ростова-на-Дону обещал знакомому бизнесмену помощь в избежании судимости «всего» за 18 млн рублей
«Фигура как у греческой богини»: Пловчиха Юлия Ефимова на фоне заката сразила поклонников
В Волгодонске задержали троих мужчин, которые похитили Hyundai Creta
«Ангельская красота»: «Мисс Россия» Алину Санько засняли в кафе в откровенном платье
«Ох, уже эти ноги! Вика, вы огонь!»: Поклонники спрашивают у Виктории Лопыревой, как можно быть такой прекрасной