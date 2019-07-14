В Азовском районе во время пожара в квартире спасли людей
Накануне, 3 июля, в Ростовской области произошел пожар. ЧП случилось в селе Кулешовка Азовского района. О возгорании в многоэтажном доме на улице Матросова около 16:47 сообщили очевидцы, позвонившие на пульт единой диспетчерской службы. Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП.
- Возгорание произошло в квартире на площади 15 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали девять человек огнеборцев и четыре спецмашины. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены люди. Пострадавших нет.
Известно, что спустя одиннадцать минут огонь удалось локализовать, еще через пять полностью ликвидировать.
В ведомстве добавили, что важно соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависят не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU