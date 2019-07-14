В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста
В субботу, 13 июля, в городе Ростове-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы произошедшего, опубликовав фото с места трагедии. По предварительным данным, мужчина упал с высоты Ворошиловского моста.
Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до приезда врачей.
Говорят, что никаких документов при погибшем обнаружено не было, а на вид мужчине около 40 лет. В настоящее время его личность выясняется.
Во всех обстоятельствах этого дела теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов, которые уже проводят проверку по факту случившегося.
А тем временем под фотографиями в одном из городских пабликов уже несколько сотен лайков и комментариев, во многих из которых просят не делать скоропалительных выводов.
ИСТОЧНИК KP.RU