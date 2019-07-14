2019-07-14T10:29:10+03:00
Общество

«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП

Таким образом им наглядно объясняют об опасности переутомления за рулем
Ольга ГОПАЛО
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Ежедневно участниками кампании «Устал? Отдохни!» становятся сотни водителей из разных регионов страны. Фото: УГИБДД по РО.Ежедневно участниками кампании «Устал? Отдохни!» становятся сотни водителей из разных регионов страны. Фото: УГИБДД по РО.
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Лето - пора отпусков, а потому многие стараются побыстрее добраться до места назначения, например, поближе к морю или вернуться обратно. При этом, нередко, не жалея себя - мол, после отдохнем. А такая беспечность может стоить жизни не только самому водителю и его пассажирам, но и другим участникам дорожного движения.

Именно поэтому донские госавтоинспекторы затеяли акцию «Устал? Отдохни!» - они показывают водителям, которых останавливают, жуткие кадры чужих аварий, причинами которых стали: несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, обгон в местах, где это запрещено.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, при помощи таких наглядных примеров полицейские надеются донести до сознания водителей: к каким последствиям может привести нарушение правил дорожного движения. Также водителям, которые уже долгое время находятся за рулем, объясняют , чем это опасно и рассказывают, где находятся ближайшие места отдыха. Информация об этом есть практически на всех заправках и придорожных кафе, там же - телефоны дежурной группы ДПС для оказания помощи в случае вынужденной остановки на обочине.

В ведомстве добавили, что ежедневно участниками кампании «Устал? Отдохни!» становятся сотни водителей из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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