Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-14T11:02:32+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 30 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то на следующей неделе спутником жителей донской столицы в некоторые дни может стать зонтик. Так, в понедельник, 15 июля, в нашем городе ожидается небольшая облачность, в дневные часы от 25 до 27 градусов тепла.

Но уже на следующий день будут осадки. Дождь ожидается во второй половине дня, вторника, 16 июля, тогда максимальную температуру обещают до плюс 29 градусов. Всю среду, 17 июля, метеорологи обещают сильный дождь - в дневные часы от 22 до 22 со знаком плюс.

До конца рабочей недели снова без осадков и облачно - от 28 до 30 градусов на столбиках уличных термометров. В субботу, 20 июля, до плюс 32.

В воскресенье, 21 июля, резко похолодает - будет до плюс 23 градусов и весь день идти дожди

ИСТОЧНИК KP.RU