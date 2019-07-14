СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-14T11:47:09+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 15 июля 2019. Фото: Алексей ФОКИН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 15 июля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда. Энергетики сообщают об отключениях электричества, которые в начале рабочей недели стартуют в разных районах донской столицы. Известно, что все они плановые, а их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 15 июля*

с 09:00 до 16:00:

- ул. Журавлёва 102; ул. Суворова 111.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Мира 11-21; ул. Промышленная 1-35, 24-42; ул. Инструментальная 11-23.

- пер. Контактный 73-95; просп. Шолохова 158. - пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж, 4Г; ул. Искусственная 29.

- ул. Собино 2-78, 3-79; ул. Минераловодская 1-57, 2-46; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 1-53, 2-64; пер. Рыбный 1-9, 2-18; ул. Депутатская 2-28.

- пер. Короткий 1-15, 2-10; ул. Запорожская 1-13, 2-10; ул. Степана Разина 19-31, 74-94, 44В; ул. Выборгская 31-49, 44-60; ул. Толмачева 1Б, 2; пер. Тупик Толмачева 1-9.

- ул. Малиновского; ул. Таганрогское шоссе; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; с/т «Восход»; с/т «Восход-2»; с/т «Малинка». - ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU