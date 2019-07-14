2019-07-14T13:04:39+03:00
Общество

Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам
Ольга ГОПАЛО
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Батайчанин нашел способ, как добраться домой быстрее. Правда, теперь ему будет некуда торопиться. Фото: ГОПАЛО Ольга.Батайчанин нашел способ, как добраться домой быстрее. Правда, теперь ему будет некуда торопиться. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В полицию города Батайска Ростовской области обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то угнал у него служебный фургон «Фольксваген LT 45». Тот был припаркован на стоянке. В итоге, ориентировки на розыск предали всем патрулирующим нарядам.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель, который уже был судим как минимум по трем статьям уголовного кодекса - за кражу, угон и незаконное хранение наркотиков. Злоумышленник рассказал, что после рабочего дня вышел из здания и увидел припаркованный фургон организации. Отмычкой он вскрыл замок и уехал домой. Там транспортное средство и было найдено.

Авто уже вернули хозяину, а в отношении мужчины возбудил еще одно уголовное дело. Решение суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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