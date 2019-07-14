«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
В социальных сетях Ростова-на-Дону - в одном из городских пабликов, настоящий ажиотаж. Поводом для него стала змея, которая заползла в квартиру одного из домов, расположенного в Западном жилом массиве. Фото незваного гостя опубликовала та самая хозяйка недвижимости, а заодно написала:
- Вот такой гость заполз к нам в квартиру из подъезда на Левенцовке! Кто его знает: ядовитый или нет? Просто не знали, что с ним делать.
Под постом уже сотни лайков и комментариев. Интернет-пользователи гадают, кто именно стал названным гостем в городской квартире.
- Это водяной уж. Он не смертелен. Отпустите его в поле, и он поползет к пляжу Каррера - наводить там ужас на местных купальщиков, - предположил один из ростовчан.
Другие писали, что на фото может быть и гадюка.
Но были и бдительные граждане, пристыдившие даму за беспечность:
- А зачем вы дверь нараспашку держите? Так придете, а у вас уже целый табор сидит.
ИСТОЧНИК KP.RU