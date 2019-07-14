2019-07-14T15:11:54+03:00
Общество

Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард

По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника
Ольга ГОПАЛО
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По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника.По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростове-на-Дону жертвой грабителя стала жительница донской столицы. Женщина рассказала, что неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку, пока она шла по улице. Инцидент случился в Советском районе города.

Стражи порядка оперативно составили ориентировку на предполагаемого преступника и передали патрулирующим экипажам. В итоге, беглеца удалось отыскать по горячим следам.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 38-летний задержанный уже был судим за кражу и грабеж. Более того, он успел сдать награбленное в ломбард, выручив за изделие 30 тысяч рублей. А деньги успел потратить.

В ведомстве добавили, что в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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