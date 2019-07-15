В Ростове-на-Дону «Газпромбанк» выдал первую ипотеку с господдержкой

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-15T09:15:24+03:00

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Для тех из них, у кого с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, доступна льготная ипотека с господдержкой. Кредит на покупку жилья по этой программе можно получить под 6% годовых, а некоторые банки предлагают еще более низкую процентную ставку.

Так, на прошлой неделе 10 июля, в Ростове-на-Дону «Семейную ипотеку» в «Газпромбанке» оформила супружеская пара, которая приобрела 3-комнатную квартиру своей мечты в жилом комплексе «5 Элемент» по ставке всего 4,9% годовых. Глава семейства Андрей Сергеевич Ажинов изучил все банковские предложения на сегодняшний день и выбрал наиболее выгодное. Кстати, это первый клиент, получивший жилищный кредит по данной программе в 2019 году.

- Мы поздравляем семью Ажиновых с таким отличным приобретением! - говорит начальник отдела продаж розничных продуктов АО «Газпромбанк» Эдуард Авакян. – Особенности ипотеки от «Газпромбанка» - это первоначальный взнос от 20%, срок кредита до 30 лет, рассмотрение заявки от 1 рабочего дня, решение по ипотеке действует 3 месяца. А с 3 июля у нас понизились ставки, и «Семейная ипотека» стала еще более выгодной. Эта программа является одной из самых привлекательных на рынке ипотечного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU