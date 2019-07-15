Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-15T09:30:43+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света в Ростове-на-Дону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дон 16 июля 2019: где и когда.

Известно, что плановые отключения в донской столице в ближайший вторник затронут центр города. В частности, с 09:30 до полудня не будет электричества в домах и офисах, расположенных на улице Большая Садовая, 62, 64, улице Социалистическая, 77 и улице Шаумяна, 51.

В этот же день, но с 09:00 до 17:00 не будут работать телевизоры, холодильники и кондиционеры в зданиях по адресам: проспект Буденновский, 76, 80, улица Черепахина, 249 и улица Текучева, 232, а также улица Серафимовича, 27-35, 30-38, переулок Островского, 31.

В свою очередь энергетики добавили, что цель таких отключений - плановые работы, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

Известно, что в понедельник, 15 июля, домохозяйки также будут вынуждены размораживать холодильники и отказаться на время от просмотра любимых телесериалов (список адресов здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU