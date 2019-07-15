В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-15T09:58:11+03:00

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В понедельник, 15 июля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная вопросам детского отдыха. Ее проведут в министерстве труда и социального развития Ростовской области. Специалисты будут отвечать по номеру телефона, указанному ниже, с 14:00 до 16:00.

Позвонив по нему, можно будет узнать, куда устроить ребенка на лето, какие компенсации за путевки положены родителям, где их получить и как правильно оформить.

В ведомстве добавили, что только в этом году на на проведение детской оздоровительной кампании было направлено больше двух миллиардов рублей. А загородные и санаторные детские лагеря в смену одновременно готовы принять более 12,5 тысячи детей. Кроме того, подросткам предлагают и работу на лето. Известно, что временной занятостью планируется охватить порядка полумиллиона тысяч детей.

Напомним, размер компенсации путевки за детский лагерь Ростов-на-Дону 2019, кому положены и где получить (подробности).

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU