2019-07-15T10:13:33+03:00
Общество

«Весь этот негатив от зависти!»: Хейтеры раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за слишком откровенное фото

Почти 27 тысяч человек ругаясь поставили лайк
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments1
На странице «Мисс Россия» в Инстаграм Татьяне Котовой жарко. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.На странице «Мисс Россия» в Инстаграм Татьяне Котовой жарко. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

На странице «Мисс Россия» в Инстаграм Татьяны Котовой жарко. Хейтеры раскритиковали поющую блондинку за слишком откровенное фото на пляже, которое она опубликовала. При этом сама Татьяна, вероятно, предвидя нападки Интернет-пользователей, написала:

- Всегда не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив. Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением!

А в завершении пожелала: «Всем тепла, любви и нескучного вечера».

kottovakottova
Всегда не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив.
27148 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Хейтеры засыпали хозяйку микроблога такими сообщениями:

- Да потому что это уже надоело. Куда не глянь. Когда появляются вот такие фотографии задумываешься: на что человек может пойти ради лайков и подписок?!

- А зачем в купальнике? Уже совсем бы голое фото выставила. Это же нормально сейчас. Ужас просто, - высказался другой подписчик.

- Я считаю что все части тела должны быть скрыты от общества, доступ к ним может иметь только один человек-мужчина. Дальше решать вам, - написал третий.

Но были и те, кто поддержал уроженку Ростовской области: «Весь этот негатив от зависти! Вы просто бомба», «Ты прекрасна, детка!», «Какая ты вкусная», «Ты великолепна» и «Женщина моей мечты».

К слову всего за несколько часов фото Татьяны набрало почти 27 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на ходу загорелся еще один городской автобус
Визит Басты в Ростов-на-Дону оказался фейком
В перечень перспективных изобретений года вошла работа ученых ЮФУ
Вот это дружба: дворняга спасла породистую собаку из "людского плена"
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону «Газпромбанк» выдал первую ипотеку с господдержкой
Словесная перепалка перешла в драку: В Таганроге у мужчины отобрали дорогой гаджет
Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина
Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард
«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста