«Весь этот негатив от зависти!»: Хейтеры раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за слишком откровенное фото

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-15T10:13:33+03:00

Почти 27 тысяч человек ругаясь поставили лайк

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На странице «Мисс Россия» в Инстаграм Татьяны Котовой жарко. Хейтеры раскритиковали поющую блондинку за слишком откровенное фото на пляже, которое она опубликовала. При этом сама Татьяна, вероятно, предвидя нападки Интернет-пользователей, написала:

- Всегда не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив. Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением!

А в завершении пожелала: «Всем тепла, любви и нескучного вечера».

kottova Всегда не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив.

Хейтеры засыпали хозяйку микроблога такими сообщениями:

- Да потому что это уже надоело. Куда не глянь. Когда появляются вот такие фотографии задумываешься: на что человек может пойти ради лайков и подписок?!

- А зачем в купальнике? Уже совсем бы голое фото выставила. Это же нормально сейчас. Ужас просто, - высказался другой подписчик.

- Я считаю что все части тела должны быть скрыты от общества, доступ к ним может иметь только один человек-мужчина. Дальше решать вам, - написал третий.

Но были и те, кто поддержал уроженку Ростовской области: «Весь этот негатив от зависти! Вы просто бомба», «Ты прекрасна, детка!», «Какая ты вкусная», «Ты великолепна» и «Женщина моей мечты».

К слову всего за несколько часов фото Татьяны набрало почти 27 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU