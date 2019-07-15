2019-07-15T11:27:24+03:00
Общество

В перечень перспективных изобретений года вошла работа ученых ЮФУ

Она позволяет добиться существенного упрощения методов диагностики состава и структуры важнейших каталитических материалов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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На днях был озвучен перечень перспективных изобретений за 2019 год. Эту работу по ежегодному отбору лучших Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности проводят уже двенадцатый год подряд. Так, отраслевые экспертные отделы ФИПС в течение года выявляют потенциальные изобретения для ежегодной базы данных «Перспективные изобретения», отмечая их высокими баллами.

И, как результат, в ТОП-лучших вошла одна из работ сотрудников Южного федерального университета (№ патента: 2 642 539 , - прим. автр.). Ее авторы - Арам Бугаев, Кирилл Ломаченко, Александр Гуда, Карло Ламберти и Александр Солдатов. Работа международного коллектива авторов вуза носит название «Способ определения концентрации водорода в наночастицах палладия». Сообщается, что она выполнена в тесной коллаборации с ведущими мировыми научными центрами ESRF, DESY, XFEL и позволяет добиться существенного упрощения методов диагностики состава и структуры важнейших каталитических материалов.

КСТАТИ Список патентов РФ, включенных в базу данных Роспатента «Перспективные изобретения» за 2018 год можно посмотреть здесь (Список патентов РФ, включенных в базу данных Роспатента «Перспективные изобретения» за 2018 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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