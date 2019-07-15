2019-07-15T12:17:39+03:00
Звезды

Визит Басты в Ростов-на-Дону оказался фейком

Фотография артиста ввела ростовчан и журналистов в заблуждение
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: @bastaakanoggano, Instagram.Фото: @bastaakanoggano, Instagram.
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В субботу, 13 июля, рэпер Баста опубликовал на своей страничке в Instagram фото из Ростова. На нем рэпер стоит со своим товарищем во дворе, в котором вырос.

- Родной район, - подписал снимок Василий Вакуленко.

Под фото ростовчане оставили множество приветственных комментариев, многие пытались выяснить, куда же Баста отправится в городе, приглашали его на встречу. Местные СМИ тут же подхватили новость о том, что звезда приехала на малую родину. Однако, как оказалось, на самом деле опубликованное фото было сделано не в этот день, а раньше. Эту информацию "КП" подтвердил пиар-директор артиста.

Впрочем, то, что Баста не приезжал в Ростов, можно понять по его хештэгу в Instagram. Поиск в социальной сети не выдает ни одного селфи с рэпером в Ростове (что практически невозможно в случае его визита), зато есть видео, как 13 июля Василий выступает для сотрудников банка в Москве, а 14 числа - на концерте в столичном парке Сокольники. Сомнительно, что при таком плотном графике у артиста вдруг появилось время сгонять на Дон и предаться ностальгической прогулке по родным местам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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