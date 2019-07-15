Колдунья из Ростова-на-Дону взяла с клиентки 630 тысяч рублей за приворот

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-15T15:21:11+03:00

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В Ростове нашли ведунью, которая обманула на большую сумму денег женщину из Кировской области. Преступление произошло еще в 2018 году. 33-летняя жительница города Кирово-Чепецка обратилась в полицию с заявлением, что ее обманула колдунья. На одном из сайтов в Интернете дама нашла объявление "об экстрасенсорных услугах" и, списавшись с ворожеей, договорилась о привороте знакомого ей молодого человека. Несмотря на это "любовной магии" между заказчицей и объектом ее обожания не случилось, а за колдовство она заплатила, причем немало.

- Под различными предлогами злоумышленница несколько раз просила перевод денег. В общей сложности потерпевшая перечислила ей почти 630 тысяч рублей, - рассказали сотрудники ГУ МВД по Кировской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в крупном размере".

Полицейские установили, что ведунья может находиться в Ростове-на-Дону, и выехали в командировку. Злоумышленнику нашли, ею оказалась 26-летняя уроженка донского региона. Мошенницу допросили и изъяли у нее похищенные клиентки деньги. В настоящее время плата за приворот возвращена потерпевшей, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU