Восемнадцать выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ пригласили работать на Ростовскую АЭС

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-15T16:01:03+03:00

Восемнадцать выпускников Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ получили приглашения на работу на Ростовской атомной станции во время торжественной церемонии вручения дипломов

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Вручая приглашения на работу, первый заместитель главного инженера Ростовской АЭС Александр Катунин сказал: «Поздравляю вас с окончанием этапа обучения и началом нового – самостоятельной жизни. За годы обучения преподаватели дали вам необходимую базу знаний. И как вы ею распорядитесь, теперь зависит только от вас. Хочу пожелать вам профессионального роста и достижения высоких целей – не только производственных, но и жизненных. В добрый путь!».

В этом году ведущий ВИТИ НИЯУ МИФИ подготовил без малого 1000 молодых специалистов.

- Почти 1000 человек вливается в трудовые ресурсы нашего Волгодонска и других регионов, куда распределены и направлены наши выпускники. Но, наверное, самое главное не то, сколько мы сейчас выпускаем, а показатель трудоустройства. 80% выпускников сегодня уже трудоустроены. И этот показатель говорит о высокой востребованности наших выпускников и высоком качестве подготовки наших специалистов, - отметила Валентина Руденко, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Нынешние выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ будут работать не только на предприятиях, которые входят в контур Росатома, но и других производствах Волгодонска.

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ образован на базе Волгодонского филиала Южно-Российского государственного технического университета в декабре 2009 года. Более 350 выпускников вуза работают на Ростовской АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU