На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-15T17:43:16+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают ЧП, которое произошло днем, 15 июля, на набережной донской столицы. Там, в сквере напротив смотровой площадки, с дерева упала трехметрова ветка. Как рассказали очевидцы, сначала она воткнулась в землю, а затем завалилась на скамейку, на которой в тот момент сидела парочка. Люди не пострадали - отделались мелкими ссадинами. Фото с места происшествия выложены в Интернет.

- Повезло, что ветка воткнулась в землю, а потом уже завалилась на лавку. Если бы прилетела основанием в людей, была бы беда, - пишет автор снимков.

Отметим, что, по данным Ростовского гидрометцентра, сегодня, 15 июля, и в следующие два дня в донской столице ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду, а также дождь с грозой. Спасатели уже распространили штормовое предупреждение. Местные жители знают, что непогода в Ростове часто сопровождается падением веток и целых деревьев. В прошлом году в результате подобного ЧП погибла 21-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU