В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-15T17:36:40+03:00

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Региональный следком сообщил о начале проверки по факту гибели десятилетнего мальчика. Накануне, 14 июля, школьник выпал из окна.

- По предварительным данным, находясь по месту своего проживания, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. Следком намерен установить все обстоятельства трагедии, чтобы принять процессуальное решение.

Напомним, в мае в Шахтах тяжелые травмы получили девочка, выпавшая из окна, и мужчина, который пытался ее спасти. В результате в отношении родителей ребенка, которые не уследили за малышкой, было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU