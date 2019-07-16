2019-07-16T09:23:22+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 61-летнего мужчину

Василий Савостин пропал 14 июля
Ольга ГОПАЛО
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Василий Савостин пропал 14 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг".Василий Савостин пропал 14 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен 61-летний мужчина. Известно, что Василий Савостин пропал 14 июля. В воскресенье около одиннадцати часов утра он вышел из своего дома, расположенного в городе Ростове-на-Дону, но не вернулся: о его местонахождении в настоящий момент не знают ни близкие, ни родные.

- В тот день он был одет в темное трико, в темную в клетку рубашку и черные резиновые шлепки, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 176 сантиметров, он среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные, с короткой стрижкой.

Волонтеры сообщили также, что ростовчанин нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Поэтом, если вы что -то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Сейчас листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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