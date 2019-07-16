В Ростове-на-Дону городская электричка будет останавливаться на станции Темерник

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-16T09:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове в маршруте городской электрички появилась еще одна остановка. Как сообщает пресс-служба СКЖД, с 15 июля поезд № 7115 "Ростов-Западный – Ростов-Главный" (отправление в 8:04) будет останавливаться на станции Темерник (район Змиевской балки).

В связи с этим изменяется время прибытия данной электрички на Пригородный ЖД-вокзал. Вместо 8:21 поезд будет прибывать в 8:23. Изменение внесено для удобства пассажиров.

Напомним, популярность городской электрички в Ростове продолжает расти. В 2018 году этим видом транспорта было перевезено около 147 тысяч человек - на 63,3% больше, чем в 2017-ом. В СКЖД отметили, что такой рост был связан с запуском кольцевого маршрута. Это позволило в часы пик связать центр города, Западный и Стройгородок.

ИСТОЧНИК KP.RU