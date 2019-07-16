«Маша, жги!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону искупалась в ростовской луже под песню Ольги Бузовой
Несколько тысяч просмотров уж набрало видео, на которой ростовская красотка искупалась прямо в луже. В очередной раз шокировать Интернет-публику решила эпатажная Маша Форт. Девушка уже прославилась после того, как на глазах изумленных госавтоинспеторов попыталась проглотить их жезл. После этого выиграла конкурс и увеличила себе грудь.
Но этого ей показалось мало. Помимо откровенных фото с новой достопримечательностью на теле - то в собственной ванной, то в бассейне, блондинка решила зайти дальше - поплескаться в луже. При этом в качестве наряда она выбрала откровенный купальник, а в качестве аудио сопровождения - песню Ольги Бузовой.
- Бузова на максималках, - подписала Мария видео, которое уже посмотрели несколько тысяч человек.
Поклонники живо откликнулись на увиденное.
- А говорила не танцуешь и не умеешь, - напомнил один из них.
- Классно покупались, - пишет другой.
Были и такие комментарии: «Маша жжет», «Неповторимый оригинал» и «Как-то мало испачкалась» и «Ты бомба, Маша, жги!».
ИСТОЧНИК KP.RU