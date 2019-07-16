«Маша, жги!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону искупалась в ростовской луже под песню Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-16T11:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько тысяч просмотров уж набрало видео, на которой ростовская красотка искупалась прямо в луже. В очередной раз шокировать Интернет-публику решила эпатажная Маша Форт. Девушка уже прославилась после того, как на глазах изумленных госавтоинспеторов попыталась проглотить их жезл. После этого выиграла конкурс и увеличила себе грудь.

Но этого ей показалось мало. Помимо откровенных фото с новой достопримечательностью на теле - то в собственной ванной, то в бассейне, блондинка решила зайти дальше - поплескаться в луже. При этом в качестве наряда она выбрала откровенный купальник, а в качестве аудио сопровождения - песню Ольги Бузовой.

masha_fort777 Бузова на максималках

- Бузова на максималках, - подписала Мария видео, которое уже посмотрели несколько тысяч человек.

Поклонники живо откликнулись на увиденное.

- А говорила не танцуешь и не умеешь, - напомнил один из них.

- Классно покупались, - пишет другой.

Были и такие комментарии: «Маша жжет», «Неповторимый оригинал» и «Как-то мало испачкалась» и «Ты бомба, Маша, жги!».

ИСТОЧНИК KP.RU