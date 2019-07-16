2019-07-16T11:38:34+03:00
Общество

Призером Всемирной летней универсиады стал студент ЮФУ

Пловец Илья Хоменко получил сразу две серебряных медали
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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На днях в Италии завершилась XXX Всемирная летняя универсиада, в которой приняли участие около восьми тысяч спортсменов более чем из 150 стран мира. Известно, что соревнования проходили по 18 видам спорта. В общей сложности, в состязаниях принимали участие студенты 97 вузов.

Известно, что спортивную честь Южного Федерального университета защищал студент Института наук о Земле, член сборной ЮФУ и России по плаванию Илья Хоменко. В итоге, пловец принес родному вузу сразу две серебряных медали - на дистанции 200 брасс и в комбинированной эстафете 4х100 комплекс.

Как рассказали организаторы, наибольшее количество спортсменов на универсиаду - 45 человек, делегировали Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. На втором месте по численности - 33 человека у Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта города Санкт — Петербурга. Еще три десятка спортсменов представляли Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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