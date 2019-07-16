В Ростовской области в аварии погиб 22-летний водитель, подростка-пассажира доставили в больницу
Во вторник, 16 июля, в Неклиновском районе произошла авария со смертельным исходом.
- Около шести утра на первом километре автодороги Приазовский - Рожок водитель (1997 года рождения) автомобиля «Хендай Акцент» не справился с управлением, - рассказали в областной автоинспекции.
На скорости иномарка вылетела с дороги, после чего опрокинулась. Молодой человек, который управлял машиной, погиб на месте, а 17-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. По факту аварии начата проверка. Тем временем автоинспекторы призывают водителей во время непогоды (штормовое предупреждение объявлено до 17 июля) быть осторожнее на дорогах.
- Необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - поясняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU