2019-07-16T11:57:39+03:00
Происшествия

В Ростовской области в аварии погиб 22-летний водитель, подростка-пассажира доставили в больницу

По факту аварии начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверка
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Во вторник, 16 июля, в Неклиновском районе произошла авария со смертельным исходом.

- Около шести утра на первом километре автодороги Приазовский - Рожок водитель (1997 года рождения) автомобиля «Хендай Акцент» не справился с управлением, - рассказали в областной автоинспекции.

На скорости иномарка вылетела с дороги, после чего опрокинулась. Молодой человек, который управлял машиной, погиб на месте, а 17-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. По факту аварии начата проверка. Тем временем автоинспекторы призывают водителей во время непогоды (штормовое предупреждение объявлено до 17 июля) быть осторожнее на дорогах.

- Необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - поясняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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