Оплата смартфоном с помощью Mir Pay стала доступна клиентам ВТБ

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-16T12:23:31+03:00

Для того чтобы зарегистрировать свою карту, нужно всего лишь скачать мобильное приложение

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Бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона, теперь предлагает своим клиентам банк ВТБ. Воспользоваться им смогут обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная от версии 6.0) с NFC-технологией. Для того чтобы зарегистрировать свою карту ВТБ «Мир» в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. Клиенту достаточно «привязать» банковскую карту, после чего можно будет совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир». Сервис позволяет использовать как контактные, так и бесконтактные банковские карты.

- За последние два года доля бесконтактных платежей существенно выросла, и сейчас треть всех покупок в России приходится именно на такой тип оплаты, - рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. - В результате по популярности данного сервиса наша страна уже обгоняет Европу. В настоящий момент ВТБ выпустил более 11 миллионов карт «Мир», в том числе и бесконтактных, и мы уверены, что Mir Pay будет пользоваться спросом у наших клиентов»

Известно, что защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марии Точиловой, ВТБ – один из крупнейших эмитентов карт «Мир». Его подключение к Mir Pay позволит клиентам банка стать пользователями современного и инновационного продукта, делающего процесс ежедневной безналичной оплаты еще более простым, быстрым и безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU