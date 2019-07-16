В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-16T12:38:29+03:00

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Сегодня утром, 16 июля, в Ростове в районе улицы Туполева пропал 10-летний мальчик Рома Ефимов. По информации, распространенной в социальных сетях, ребенок ждал маму возле детского сада № 312, но потом исчез. Сейчас он может быть, где угодно. Мать мальчика просит всех, кто, возможно, видел Романа сообщить ей об этом. Женщина уже обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Приметы мальчика: рост 146 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в серый спортивный костюм "Россия" и черные кроссовки.

Если вы видели этого ребенка, как можно скорее сообщите об этом его родным.

Телефон мамы: 89185485266

ИСТОЧНИК KP.RU