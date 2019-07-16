2019-07-16T12:38:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик

Рому Ефимова ищет мать
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Рома Ефимов.Рома Ефимов.Фото: предоставлено родственниками.
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 16 июля, в Ростове в районе улицы Туполева пропал 10-летний мальчик Рома Ефимов. По информации, распространенной в социальных сетях, ребенок ждал маму возле детского сада № 312, но потом исчез. Сейчас он может быть, где угодно. Мать мальчика просит всех, кто, возможно, видел Романа сообщить ей об этом. Женщина уже обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Приметы мальчика: рост 146 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в серый спортивный костюм "Россия" и черные кроссовки.

Если вы видели этого ребенка, как можно скорее сообщите об этом его родным.

Телефон мамы: 89185485266

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали более чем на 15 млн рублей
Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодние показатели
Губернатор заявил, что реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября
Оплата смартфоном с помощью Mir Pay стала доступна клиентам ВТБ
В Ростовской области в аварии погиб 22-летний водитель, подростка-пассажира доставили в больницу
Призером Всемирной летней универсиады стал студент ЮФУ
В Ростовской области после массовой драки скончался мужчина
«Фигура супер!»: Поклонники восхищаются длиной ног «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Маша, жги!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону искупалась в ростовской луже под песню Ольги Бузовой
В Ростове-на-Дону городская электричка будет останавливаться на станции Темерник
Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июля 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 61-летнего мужчину
Заключенному донской колонии пытались передать губку для обуви с запрещенными сим-картами внутри
В Ростове-на-Дону у попугаев нашли опасную болезнь
В Волгодонске столкнулись автоцистерна и Hyundai Accent: пострадал водитель
Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна
На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку